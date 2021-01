Sicilia zona arancione. Ecco tutte le regole

30/01/2021 09:36:00

Da lunedì la Sicilia sarà in zona arancione, restrizioni meno rigide della zona rossa, ma comunque ci sono un po' di regole da seguire per limitare il diffondersi del Covid. Ecco le regole dal 1 al 15 febbraio.

Spostamenti

Divieto di spostamento tra Comuni, consentiti solo per lavoro, salute o necessità.

Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune e dei piccoli Comuni fino a 5mila abitanti ed entro i 30 km, con l’esclusione dei capoluoghi di provincia, sempre solo tra le 5 e le 22. Visite ad amici e parenti consentite una sola volta al giorno, nel proprio Comune, tra le 5 e le 22, ma solo in 2 persone oltre ai conviventi non autosufficienti o minori di 14 anni

Negozi, supermercati, parrucchieri

Chiusi i centri commerciali nel weekend, nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti al loro interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Negozi aperti fino alle 22. Aperti parrucchieri e centri estetici.

Bar e ristoranti

Chiusi bar e ristoranti. consentito l’asporto dei bar fino alle 18 e dei ristoranti fino alle 22, con divieto di consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5. Sempre consentita la consegna a domicilio.

Musei e teatri, piscine e palestre

Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine.

Scuola

Scuola in presenza al 100% per infanzia, elementari e medie. Alle superiori didattica alternata per minimo il 50% fino al 75% degli studenti. Università aperte o chiuse su decisione autonoma del singolo ateneo, a seconda dell’andamento dell’epidemia.

Trasporti

Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico.

Sale gioco

sospese attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine, anche in bar e tabaccherie.