Ritorno a scuola la Cisl: "Siamo al nastro di partenza ma mancano le forbici"

31/01/2021 10:00:00

“Le scuole secondarie di secondo grado nei nostri territori riaprono lunedì 8 febbraio, tonnellate di circolari, intanto erano state mandate dalle scuole per lunedì 1 tra presenza, dad, aule, turni. Questa incertezza non è più tollerabile perché dietro la presenza o non presenza in istituto degli alunni c’è una organizzazione familiare e dei lavoratori del mondo della Scuola, che non può ogni volta essere improvvisata”.

Questo l'intervengono del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e del segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata, sul tema della riapertura della scuola anche a Palermo e Trapani previsto al momento il prossimo lunedì 8 febbraio.

“I dirigenti scolastici nel gestire questo caos intenti a realizzare tabelle multicolor, pensiamo soprattutto a quelli che governano fra mille difficoltà istituti ospitati in luoghi che non sono nati come edifici scolastici, i gruppi whatsapp delle classi invasi di richieste di genitori ormai stanchi, una situazione insomma intollerabile, servono certezze”. “Di fatto – concludono i due segretari – sembra che siamo ai nastri di partenza ma mancano le forbici, e non ci sembra che si è pronti del tutto nelle nostre città anche sul fronte trasporti e su quello sanitario, ci auguriamo che questa settimana serva a definire tutti i dettagli per garantire un rientro certo, sicuro e ben organizzato a studenti, personale scolastico e dirigenti scolastici”.