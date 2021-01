Scuola in presenza. I nuovi orari degli autobus a Marsala

31/01/2021 02:00:00

Il Comune di Marsala ridefinisce l'orario degli autobus, in vista della riapertura delle scuole con la didattica in presenza (al 50% per le superiori).

E ciò, sia per agevolare l'utenza scolastica in entrata e in uscita dagli Istituti; sia per consentire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dettate dalle norme anticovid. Come concordato dai competenti Assessorati ai Trasporti e Pubblica Istruzione - rispettivamente diretti da Michele Gandolfo e Antonella Coppola – si ripristinano pienamente le corse della fascia oraria mattutina per trasportare i ragazzi nei rispettivi Istituti. In più, sono stati previsti dei bus supplementari in coincidenza con gli orari di uscita degli studenti. Il nuovo orario in vigore dal prossimo 1° Febbraio è online sul sito istituzionale cliccando qui.

Al Comune la raccolta firme per la legge contro la propaganda fascista

Il Comitato promotore Legge Antifascista ha proposto il progetto di legge di iniziativa popolare denominato “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e la vendita e riproduzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 20 ottobre.

Al Comune di Marsala, presso l’Ufficio di Segreteria generale, ubicato al primo piano del Palazzo dei Pubblici Uffici di via Garibaldi sono disponibili i moduli per la raccolta delle firme che dovrà avvenire entro il 31 marzo p.v.

Chi volesse sottoscrivere la proposta di iniziativa popolare potrà farlo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00.