14/05/2024 20:00:00

La galleria Scindo Passo di Favignana sarà presto dotata di un nuovo ed efficiente impianto di illuminazione. L'Amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico che consentirà di rendere idoneamente illuminata la galleria e migliorare le condizioni di sicurezza. L'intervento, che prevede una spesa di quasi centomila euro, sarà avviato a breve attraverso la fase di gara e l'affidamento dei lavori.

"Non è una semplice manutenzione", spiega il sindaco Francesco Forgione. "Non ci limiteremo alla sostituzione dei fari non funzionanti, procederemo al totale rifacimento e ammodernamento dell'impianto di illuminazione con l'impiego di tecnologie all'avanguardia a basso consumo energetico. Una scelta innovativa ed ecologica".

Nelle settimane scorse l'Amministrazione comunale aveva già approvato un altro importante intervento: la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la Strada provinciale 39, che attraversa la galleria, al fine di garantire un transito sicuro e agevole in una delle arterie più trafficate che collega il centro abitato al versante ovest dell'isola.