Marsala, positivi al Covid due anziani ospiti della Rsa Morana

Due anziani ospiti della Rsa Morana di Marsala sono risultati positivi al Covid 19 e sono stati trasferiti al Covid Hospital di Marsala.

I due anziani avevano ricevuto, nei giorni scorsi, la prima dose del vaccino anti-Covid. E' sempre bene ricordare che la prima dose del vaccino non dà l'immunità, per quella bisogna aspettare qualche giorno dopo la seconda dose che viene inoculata dopo 21 giorni dalla prima.

I due anziani ieri pomeriggio hanno accusato problemi respiratori. Il tampone rapido ha avuto esito positivo, e successivamente anche quello molecolare. I due ospiti si trovano ricoverati al Covid Hospital, mentre si stanno effettuando test su altri ospiti e sul personale. Solo due ospiti, però, in questo momento sono positivi, un numero esiguo che, al momento, non può far parlare di focolaio. Dalla struttura fanno sapere che la situazione è sotto controllo.