Aggiornamento sul Coronavirus. Trapani 576, Marsala 457, Mazara 436. Boom di guariti

01/02/2021 16:14:00

Il consueto “riallineamento” dei dati fa scendere considerevolmente il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. Nel bollettino di oggi sul Covid si registra un boom di guariti. Sono 2702 gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Nell'ultimo bollettino di Venerdì si registravano 3232 positivi, sono quindi 530 in meno.



Calano e di molto i positivi a Marsala che ne conta 457 (venerdì erano 634), ma anche Trapani che passa dai 668 di venerdì agli attuali 576. A Mazara si contano 436 positivi, 50 in meno rispetto a venerdì.

Stabile la situazione dei ricoverati. Sono 9 in terapia intensiva e 109 in regime ordinario (+2). Non si registrano, fortunatamente, nuovi decessi: 191 dall'inizio della pandemia.



I guariti totali sono 7049 (venerdì erano 6397) dall'inizio della pandemia. Sono stati effettuati 497 tamponi molecolari e 76 test per la ricerca dell'antigene.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 232, Buseto Palizzolo 11; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 82; Castellammare del Golfo 81; Castelvetrano 282; Custonaci 21; Erice 208; Favignana 25; Gibellina 54; Marsala 457(erano 634 venerdì); Mazara 436 (486 venerdì); Paceco 61; Pantelleria 4; Partanna 16; Petrosino 53; Poggioreale 0; Salaparuta 9; Salemi 17, San Vito Lo Capo 7; Santa Ninfa 11; Trapani 576 (venerdì erano 668) ; Valderice 30; Vita 9.