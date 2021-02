Coronavirus: in Sicilia 766 nuovi casi e 30 morti, ecco i dati di oggi 1 febbraio

01/02/2021 18:11:00

Rimane stabile la curva epidemiologica in Sicilia. Oggi sono 766 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ancora alto il numero delle vittime, che sono state 30 e il totale è salito a 3.508.

Fermo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 204 come ieri, si registrano invece 13 nuovi ingressi nei reparti ordinari dove sono rivoverate 1.366. I guariti sono 823 e le persone attualmente positive sono 42.202 (40.662 delle quali in isolamento domiciliare). I tamponi processati, molecolari e veloci, sono stati 32.749, il rapporto tra positivi e test effettuati è del 3,28%.

Ecco la situazione nelle nove province siciliane - Catania: 38.337 casi complessivi dall'inizio della pandemia (226 nuovi casi nelle ultime 24 ore); Palermo: 37.698 (330); Messina: 18.041 (80); Trapani: 9.776 (10); Siracusa: 9.362 (47); Ragusa: 7.959 (26)

Caltanissetta: 6.211 (35); Agrigento: 5.334 (1); Enna: 4.151 (11).

Sono 7.925 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 329 vittime. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri i test positivi erano stati 11.252, i morti 237. I casi da inizio epidemia sono in totale 2.560.957, i morti 88.845. Gli attualmente positivi sono 447.589 (-6.379), i dimessi e guariti 2.024.523 (+13.975), in isolamento domiciliare ci sono 425.077 persone (-6.580). Sono stati 142.419 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività del 5,6% (ieri 5,27%). Ieri i test erano stati 213.364, oltre 70 mila in più.