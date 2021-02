Alcamo, iniziato il nuovo servizio di raccolta rifiuti. Riprende il mercato del mercoledì

02/02/2021 18:00:00

E' partito ad Alcamo il nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati ed altri servizi di igiene pubblica, affidato alla Roma Costruzioni s.r.l per la CICLAT Trasporti Ambiente di Ravenna.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi: “il nuovo contratto avrà la durata di sette anni, permettendo così la continuità del servizio per la Città e per Alcamo Marina. Inizia una nuova era che mette al centro la qualità del servizio e che ci permetterà di realizzare quanto pianificato; avremo mezzi nuovi e più moderni anche per lo spazzamento; inoltre, è fondamentale che, finalmente, la sede operativa della ditta sia ad Alcamo presso il nostro CCR cosi da evitare, come accaduto in passato, inutili perdite di tempo e risorse per spostarsi su Balestrate.

Conclude il Sindaco “Grazie al contratto settennale risolviamo altre due questioni inerenti: la pulizia della spiaggia di Alcamo Marina che sarà fatta per sette anni dalla stessa ditta, mettendo fine alle difficoltà per la pulizia dell’arenile che, ogni anno, si ripresentano in primavera; e la costante manutenzione del verde pubblico, attraverso un Piano dedicato agli spazi verdi comunali.”



"Iniziare a operare nel territorio di Alcamo rappresenta per noi una responsabilità di cui essere orgogliosi - dichiara Giuseppe Romano, amministrazione unico della Roma Costruzioni srl - il nostro impegno è quello di garantire agli utenti un servizio di igiene urbana che risponda alle loro esigenze e che sia legato anche all'utilizzo di mezzi e tecnologia all'avanguardia. Oggi per Alcamo inizia un nuovo capitolo nel rispetto dell'ambiente".

Afferma l’Assessore Lombardo: “con un servizio più efficiente e funzionale siamo certi che la raccolta differenziata potrà raggiungere una percentuale più elevata rispetto a quella del secondo semestre del 2020 che è stata del 58,61%; nel tempo, il servizio che prevede tante novità migliorative rispetto al precedente, fruiremo di nuove attività ed iniziative per avere una Città sempre più pulita. Al riguardo, la nuova ditta farà delle ore di formazione per i dipendenti, volte a determinare anche un nuovo rapporto con i cittadini fruitori del servizio, sia per l’utenza domestica che commerciale".

Intanto il mercatino settimanale del mercoledì torna ad essere aperto per ogni settore di vendita.

La disposizione è operativa a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29/01/2021 che stabilisce ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n .11 del 30/01/2021 (Sicilia zona arancione).