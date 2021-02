Aggiornamento sul Covid. Trapani 540, Mazara 453, Marsala 447

02/02/2021 15:38:00

Più o meno stabile, rispetto a ieri, la situazione sul fronte Covid in provincia di Trapani.

Gli attuali positivi sono 2710 (ieri erano 2702). Si registrano 3 nuovi decessi, che fanno salire il conto totale a 194 morti di Covid dall'inizio della pandemia. In un giorno si registrano 113 guariti, che portano il totale a 7162. Stabile anche la situazione sul fronte ospedaliero. Sono 9 i ricoverati in terapia intensiva e 107 in terapia non intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono processati 646 tamponi molecolari e 379 per la ricerca dell'antigene. La città con più positivi resta Trapani (540), seguita da Mazara (453) e Marsala (447).



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia al 2 febbraio 2021: Alcamo 245, Buseto Palizzolo 9; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 97; Castellammare del Golfo 86; Castelvetrano 309; Custonaci 23; Erice 205; Favignana 17; Gibellina 53; Marsala 447 (erano 457 ieri ); Mazara 453 ( 436 ieri); Paceco 52; Pantelleria 4; Partanna 10; Petrosino 55; Poggioreale 0; Salaparuta 9; Salemi 17, San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 9; Trapani 540 (ieri 576) ; Valderice 32; Vita 10.