Marsala, è morto Rosario Caradonna. Il cordoglio della Procura

02/02/2021 12:37:00

Il Covid continua a fare vittime: è morto a Marsala Rosario Caradonna. Operatore giudiziario alla Procura della Repubblica, Rosario Caradonna era molto stimato dai colleghi per lo scrupolo e l'abnegazione, tanto che dallo stesso Procuratore della Repubblica, Vincenzo Pantaleo, giunge questo messaggio di cordoglio:

L’improvvisa morte di Rosario CARADONNA addolora profondamente quanti hanno avuto modo di lavorare con Lui e gli hanno voluto bene.



Il procuratore della Repubblica di Marsala, i sostituti, il dirigente amministrativo ed i colleghi ne ricordano la straordinaria figura di servitore dello Stato, sempre disponibile alle più svariate esigenze dell’Ufficio.



Uomo di grandi doti umane, di encomiabile spirito di servizio, così come di carattere aperto e gioviale, Rosario CARADONNA ha fornito un apporto inestimabile alle attività dell’Ufficio. Egli, in particolare, ha contribuito in modo decisivo e determinante alla informatizzazione delle attività di segreteria, introducendo metodologie nuove e di efficacia formidabile, che hanno consentito la razionalizzazione e semplificazione del servizio reso dalla procura.



Rosario CARADONNA è stato un esempio ed un punto di riferimento anche per le forze dell’ordine del circondario, beneficiarie di una costante ed efficace attività di formazione in materia informatica.



Con Rosario CARADONNA, che era prossimo alla pensione dopo oltre quarant’anni di servizio, se ne va un pezzo della storia giudiziaria di questo Circondario, come testimoniano le commoventi fotografie appese alle pareti della sua stanza che lo ritraggono felice con l’allora procuratore Paolo Borsellino.



Il suo sorriso e la sua spontanea disponibilità mancheranno profondamente all’Ufficio che ne ricorderà la figura ed il tratto garbato e gentile.



Al ricordo si associano anche il presidente del Tribunale di Marsala, i giudici ed i colleghi di quell’Ufficio che lo ricordano con affetto e che, anche loro, hanno avuto modo di apprezzarne le qualità.



Rosario Caradonna doveva andare in pensione proprio quest'anno. Nei suoi lunghi anni di lavoro, ha collaborato con tanti Procuratori, tra cui anche Paolo Borsellino, come raccontò in un servizio andato in onda sulla Tgr (lo potete vedere qui).

Valdese (è stato Presidente del Consiglio di Chiesa) era anche impegnato nel sociale e nel volontariato.

Lascia la moglie Franca, e le figlie Giusi e Maria.