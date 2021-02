Giovedì 6 febbraio stage under 17 di pallamano al Palazzetto dello sport di Petrosino

02/02/2021 19:15:00

Prosegue senza sosta l’attività della federazione pallamano, e Petrosino sarà in prima linea; giovedì prossimo 6 febbraio, infatti, il Giovinetto ospiterà presso il Palasport di Petrosino, a partire dalle ore 15.30, uno Stage di allenamento per la selezione della futura nazionale under 17.

Lo stage, al quale parteciperanno gli atleti siciliani nati 2004/05, già preselezionati dai tecnici di area, sarà condotto dall’allenatore della nazionale Riccardo Trillini (Nella foto) coadiuvato dal tecnico d’area Mario Gulino.

Una occasione importantissima per gli under 17 isolani, per sperare di poter accedere alla futura nazionale di pallamano della categoria, e sicuramente una grande occasione di crescita.

Lo stage, inoltre, sarà occasione per revisionare atleti 2002/03 segnalati dai tecnici di area, che potrebbero ancora avere qualche chance per essere integrati nella nazionale under 19.

“Siamo felici di ospitare nel nostro impianto questo importante appuntamento, che continua a dimostrare il gran lavoro che sta svolgendo la federazione pallamano, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo per via del Covid” - dice il professor Onofrio Fiorino, anima de Il Giovinetto e neo Consigliere Federale della FIGH - “ la nostra federazione, in un momento così complicato, sta continuando a lavorare, nel rigido rispetto di tutte le normative, e sta avviando un rinnovato percorso di crescita, mentre il movimento siciliano prosegue nella sua affermazione di realtà di prim’ordine per tutto il movimento.

Il Giovinetto Petrosino sarà presente con diversi propri atleti che sognano la nazionale, atleti di indiscusso valore, con tanti successi, due titoli regionali e una finale nazionale e che stanno portando avanti il campionato di serie B, e diversi sono in pianta stabile anche nel campionato di serie A2.