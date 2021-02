La A29 GesanCom Fly Volley Marsala batte Caffè Trinca Palermo ed è prima in classifica

02/02/2021 09:47:00

Secondo appuntamento stagionale casalingo per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che sabato pomeriggio, in un Panathletico senza pubblico, regola Caffè Trinca Palermo con un 3 a 0 senza attenuanti e che lancia la società delle libellule biancoazzurre,

con 6 punti, in testa alla classifica del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2 anche se in condominio con Volley Terrasini.

Lucio Tomasella schiera lo stesso starting six della scorsa settimana con la diagonale Gabriele/Spanó, in attacco Bellapianta/Patti e le centrali Guccione/Giannone alternate al libero Parisi. La cronaca del match: primo set punto a punto con le rosanero di Coach Pirrotta che grazie alle centrali Campagna e Miceli, alla opposto Luzzi ed alla schiacciatrice Gervasi provano a fare male alle ragazze di Tomasella che, alla prima occasione utile e grazie ad un parziale di 3 a 0 a proprio favore, lentamente chiudono il set 25 a 23 non senza polemiche con gli arbitri per un paio di punti contestati dalle palermitane.

Il secondo set, invece, ha visto Caffè Trinca Palermo, addirittura, portarsi avanti di 5 punti grazie ai problemi di ricezione di tutta la squadra marsalese ma sul 11 a 16, grazie ad un time out chiamato da Lucio Tomasella che porta la giusta serenità tra le fila marsalesi, un nuovo break delle biancoazzurre della A29 GesanCom Fly Volley Marsala rimette la situazione in parità sul 19 a 19 per poi chiudere il parziale 25 a 20. Terzo set senza storia, con le libellule che si portano in vantaggio da subito addirittura con un vantaggio di +5 gestendo il punteggio fino alla fine sul 25 a 20. Tra le note del match, l’esordio in B2 di Oriana Falco che sostituisce una temporaneamente infortunata Carmen Bellapianta.

È stata una gara particolare – dichiara Maria Laura Patti martello dell'A29 GesanCom Fly Volley Marsala – non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo ed avremmo potuto e dovuto fare di più affrontando 'avversario con la giusta cattiveria agonistica. Comunque sono felice per i 3 punti conquistati e sono certa che quanto accaduto oggi ci servirà per capire che nulla ci viene regalato e che serve lavorare ancora più sodo per non commettere gli stessi

errori.

A29 GesanCom Fly Volley Marsala: Patti 15, Guccione 12, Bellapianta 9, Spanò 5, Giannone 5, Gabriele 3.

Caffè Trinca Palermo: Luzzi 17, Miceli C. 9, Campagna 8, Gervasi 4, Vescovo 4, Sozzi 3, Ferro 1.