Petrosino, le discariche di rifiuti a Biscione e le alghe in strada

Cosa succede a Petrosino e in particolare a Biscione? Le alghe, come potete vedere dalla fotogallery, hanno totalmente invaso la strada del lungomare, recando non pochi disagi a chi percorre la strada in auto o in moto.

Ma se le alghe arrivano in strada per l'impetuosità del mare che in quel tratto, in inverno, è devastante, i rifiuti, invece, vengono abbandonati dai furbetti che, nonostante da anni si faccia la differenziata si ostinano a lasciarli un po' ovunque. Sono decine le discariche disseminate nel territorio. Dai mobili distrutti in riva al mare, ad un palo della luce, dagli accumuli di sacchetti al materiale di risulta vicino alle viti, come potete vedere c'è di tutto, e non sono poche le segnalazioni fatte da diversi cittadini.

Ma non sono solo i rifiuti a testimoniare una situazione di degrado. Lo fanno anche molti cartelli stradali, ridotti, come vedete in foto, in alcuni casi, ad un ammasso di ruggine. Se i rifiuti sono "nascosti", diciamo così, e non li vede nessuno, i cartelli perché non si sostituiscono, cosa si attende? Speriamo che chi di dovere provveda a fare bonificare le diverse discariche in giro per Biscione e le altre zone del Comune, e che i segnali stradali vengano sostituiti al più presto. L'estate è abbastanza lontana, ma le strade vengono percorse anche d'inverno quando non ci sono gli eventi, i cartelli stradali devono essere in ottime condizioni sempre, non solo quando viene la bella stagione.

