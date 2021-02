Bevono il caffè fuori dal bar: in 16 multati a Marsala 

05/02/2021 09:44:00

E' una scena che da qualche settimana siamo abituati purtroppo a vedere spesso in giro. I bar non possono, al momento, fare consumare nulla sul posto. E allora i clienti irriducibili si prendono il caffè nel bicchierino e lo bevono appena fuori l'uscio del bar, magari appoggiati ad un cestino dei rifiuti o una cassetta della Telecom. Il tutto in compagnia, con la mascherina calata.

Un comportamento poco prudente, ed è per questo che i Carabinieri hanno multato ieri a Marsala ben 16 persone, sorprese in centro a fare assembramenti proprio davanti ai bar. Ricordiamo tra l'altro che, in base all'ordinanza del Sindaco di Marsala, è proprio vietato sostare entro 50 metri dai bar.

Scrivono i Carabinieri in una nota che anche "nel rispetto della normativa di contenimento alla diffusione del Covid" hanno multato "16 persone che, o perché senza dispositivi di protezione individuale, o perché riuniti in assembramenti fuori dai bar, continuano a trasgredire le prescrizioni imposte per la zona arancione. Ai controlli ha partecipato anche personale dell’Esercito Italiano, impiegato in ordine pubblico per contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini".