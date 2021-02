Alcamo, oggi la sanificazione delle scuole

06/02/2021 12:00:00

L’ufficio ambiente del Comune di Alcamo rende noto che, oggi 6 Febbraio, presso tutti gli edifici scolastici comunali: Direzione Didattica San Giovanni Bosco, I.C.S. Nino Navarra, I.C.S. Sebastiano Bagolino, I.C.S. Pietro Maria Rocca, I.C.S. Maria Montessori, verrà effettuato il servizio di sanificazione.

La ditta che eseguirà degli interventi di sanificazione è la: SEA SRL con sede legale nella Via Monti Iblei, 10/12 90146 Palermo (PA).

PagoPa per pagare le bollette dell'acqua

Il Servizio Idrico ha attivato, già il mese scorso, il servizio Pagopa, tramite il sito istituzionale del Comune di Alcamo, nella sezione Pagopa https://alcamo.comune-online.it/web/home/pagamenti

Nella prossima bolletta di saldo 2020 non ci sarà allegato il classico bollettino di conto corrente postale ma un AVVISO PAGOPA CON GLI ESTREMI DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARE che potrà essere utilizzato come se fosse un bollettino di conto corrente postale ma che permetterà il pagamento sia presso gli Uffici Postali, che presso gli sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay. Inoltre, rimarrà disponibile la possibilità di pagare online tramite il sito del Comune di Alcamo nella sezione PagoPA.



Il modello da utilizzare per gli Avvisi di pagamento cartacei è uguale per tutti, a livello nazionale e le amministrazioni devono utilizzarlo obbligatoriamente a partire dal 28/02/2021.

Inoltre, si comunica alla cittadinanza che è in corso svolgimento la lettura digitale dei contatori idrici per il SALDO anno 2020, tramite il personale della ditta L &M Studio Center s.r.l aggiudicataria del servizio di lettura dei contatori. Il personale, che effettua il servizio dal lunedì al sabato, è munito di tessera di riconoscimento da esibire a richiesta dell’utente durante lo svolgimento delle funzioni e di lettera rilasciata dal Comune in cui si attesta che il dipendente svolge il servizio poiché incaricato dal Comune.

Se è impossibile la verifica perché l’utente non è presso il proprio domicilio, il personale incaricato lascerà un avviso con la prossima data per effettuare la lettura.

Si ricorda infine che, a causa dell’emergenza COVID 19, l’accesso agli uffici è consentito SOLO SU APPUNTAMENTO contattando il numero whatsapp 3387300854, valido anche per richiedere informazioni e modulistica.