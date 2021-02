Marsala, il focolaio alla Rsa Morana. La situazione 

06/02/2021 09:08:00

Un focolaio di coronavirus si è sviluppato all'interno della Rsa "Morana" di Marsala, in Via Trapani. Come abbiamo raccontato ieri su Tp24, tutto è partito da un caso, circa una settimana fa, di una paziente ricoverata nella struttura che presentava febbre alta e dolori muscolari, sintomi compatibili con il Covid.Il primo tampone rapido ha dato esito positivo. Così sono stati sottoposti prima a tampone rapido e poi a tampone molecolare tutti gli ospiti della struttura.

Il risultato è che ci sono 22 positivi: 12 pazienti e 10 operatori. E si attende l'esito di altri tamponi.

La beffa è che tutti avevano già fatto almeno la prima dose del vaccino, ed ed era in programma in questi giorni la seconda dose.

La prima dose del vaccino ha avuto però quanto meno l'effetto di mitigare i danni del coronavirus. Nonostante infatti i pazienti ospiti della struttura siano anziani e con gravi patologie, solo due presentano sintomi gravi, e sono stati trasferiti al Covid Hospital di Marsala. Gli altri, invece, sono asintomatici o hanno solo qualche linea di febbre.

I familiari, però, si interrogano su come il virus abbia fatto ad entrare nella struttura, dove, come in tutte le Rsa, gli standard di sicurezza sono molto alti. Probabilmente il contagio è avvenuto fuori dalla struttura (magari un paziente che si è recato all'esterno per una visita o un esame) e portato all'interno.