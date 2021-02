Aggiornamento sul Coronavirus. Trapani 472, Marsala 297, Mazara 395

08/02/2021 16:12:00

Sono 2292 gli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Come ormai accade ogni settimana c'è stato un “riallineamento” dei dati dei guariti che ha portato ad una consistente diminuzione dei malati Covid. Venerdì, infatti, gli attuali positivi erano 2641, circa 350 in più.



C'è da dire che, purtroppo, ci sono state altre 13 vittime nel fine settimana, e così dall'inizio della pandemia si sono avuti oltre 200 morti in provincia di Trapani: esattamente 209.



Importante riduzione dei positivi a Trapani che passa dai 534 di venerdì agli attuali 472, a Marsala si scende sotto quota 300, sono 297 gli attuali positivi (erano 368 venerdì). A Mazara del vallo sono 395, erano 484. Meno affollati gli ospedali. 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, 97 in regime ordinario. I guariti dall'inizio della pandemia sono 7844. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 414, mentre per quelli della ricerca dell’antigene è di 190.



Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 230, Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 106; Castellammare del Golfo 75, Castelvetrano 272 ; Custonaci 29; Erice 184; Favignana 8; Gibellina 41; Marsala 297; Mazara 395; Paceco 39; Pantelleria 4; Partanna 10; Petrosino 28; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 16, San Vito Lo Capo 1;5 Santa Ninfa 6; Trapani 472; Valderice 22; Vita 15.