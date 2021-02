Marsala, il "palazzaccio" di Via Garraffa. Parla il proprietario

09/02/2021 11:21:00

"Che vi devo dire, mi sono fidato dei miei tecnici ...". E' il laconico commento di Paolo Laudicina, il titolare della Fatima Srl, la società che ha costruito il "palazzaccio" di Via Garaffa a Marsala.

Della vicenda ci stiamo occupando da alcuni giorni su Tp24, anche perché sono tantissime le segnalazioni dei marsalesi colpiti dal prospetto di questo edificio, che stride terribilmente con il contesto del centro cittadino.

In verità, si leva anche qualche critica a favore dell'ardita soluzione, ma c'è da dire che quello che è più importante non è il giudizio estetico, ma capire come sia stato possibile che Comune e Soprintendenza abbiano autorizzato un intervento così invasivo, mentre in altre occasioni, sempre nel centro storico, sono state applicate regole severissime.

"Io ho tutto in regola - continua Laudicina - e tutto è avvenuto con le regolari autorizzazioni". In quell'edificio Laudicina, noto a Marsala perchè è il titolare del Conad Megamarket di Via Nazionale, farà delle case - vacanze e un ristorante.

"Sono venuti anche i vigili a prendere le misure" aggiunge. Quali siano queste "misure" non è chiaro. Certo è che al Comune si è aperta un'inchiesta per capire come sia stato possibile autorizzare questo tipo di lavoro, mentre dalla Soprintendenza tutto tace e nessun tecnico è raggiungibile o disposto a parlare. Nel frattempo qui potete vedere anche gli interni dell'originale costruzione, in un post della ditta Van.in, che ne ha curato la realizzazione. Così vi fate un'idea ...