L'incendio di Petrosino, famiglia messa in salvo da carabinieri e vigili del fuoco

10/02/2021 09:00:00

Poteva trasformarsi in una tragedia l'incendio che ieri è divampato in un appartamento di via Gioberti a Petrosino (ne abbiamo parlato qui). Fortunatamente solo tanto spavento per una giovanissima coppia residente all’ultimo piano di una palazzina dove vive con i figli di soli 4 e 2 anni.

I Carabinieri di Petrosino e i Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo, arrivati sul posto hanno visto tanto fumo nero uscire dalla finestra del salotto e sono immediatamente saliti all’ultimo piano della palazzina per cercare di domare le fiamme, sviluppatesi per cause accidentali (sembra che il figlio più grande della coppia, di soli 4 anni, giocando con un accendino, abbia involontariamente appiccato il fuoco ad una poltrona).

I militari ed i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza padre, madre e bimbi che, per fortuna, non hanno inalato i fumi tossici. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, riscontrando il buono stato di salute degli interessati. L'incendio ha causato notevoli danni all'appartamento. Il tempestivo intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco ha sventato conseguenze peggiori, soprattutto per i due bambini.