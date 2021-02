Alcamo, trasporta 116 chili di pesce in cattivo stato di conservazione

11/02/2021 21:09:00

Trasportava 110 chili di pesce congelato su un furgone frigo la cui temperatura indicava 13° e altri 6 chili di pesce fresco insieme al prodotto congelato.

La Polizia Stradale di Trapani ha fermato il trasportatore allo svincolo di Alcamo ovest, e ispezionando il vano di carico del veicolo hanno constatato che si trattava di un trasporto di pesce fresco e congelato, senza alcuna separazione tra i due tipi di alimenti, cosa che è obbligatoria in considerazione della differente temperatura di conservazione degli stessi.

I poliziotti hanno fatto intervenire il medico competente dell’ASP, che, misurata digitalmente la temperatura di tutti i prodotti, accertava che le temperature non erano conformi alle norme in materia, che era stata interrotta la catena del freddo e che la merce trasportata era in cattivo stato di conservazione e, quindi, non più idonea al consumo. Tutto il pesce è stato sequestrato e il trasportatore denunciato.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività svolte dalla Polizia Stradale e finalizzate a tenere sotto controllo la filiera del trasporto degli alimenti, in modo da tutelare gli imprenditori che agiscono correttamente e, nel contempo, preservare la salute dei consumatori.