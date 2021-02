Norme anti - Covid. Ma i militari possono fermare per i controlli ....? 

11/02/2021 12:08:00

Ma i militari possono fermare le auto per i controlli ai posti di blocco? Sulla carta sembrerebbe di no, però è singolare quanto accade in queste immagini che arrivano alla nostra segnalazione da Mazara. E' uno dei tanti posti di blocco che ci sono nel nostro territorio per controllare il rispetto delle norme anti - Covid, per gli spostamenti tra Comuni, ad esempio, che sono vietati se non per motivi di necessità.

Ebbene, come si vede, c'è un'auto della polizia, che si intuisce solo per la presenza del lampeggiante, non è una volante. E ci sono i militari che fermano le auto e sembrano chiedere documenti.

Si può fare? Qui potremmo essere davanti ad una doppia violazione: l’esercito può affiancare le forze di polizia, ma queste devono essere sempre riconoscibili, con i colori che conosciamo tutti (per polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, etc.), non con un'auto civetta ... E poi i miltari, teoricamente, non possono chiedere documenti, possono solo fare la cosiddetta "cinturazione", ovvero affincare gli agenti (in uniforme ..) e presidiare la zona.

Si tratta, in particolare per il ruolo dei militari, di un punto molto importante, che la Prefettura di Trapani magari potrebbe chiarire, per la serenità di tutti i cittadini. Sulla base degli orientamenti in materia, infatti, i militari impegnati non hanno la qualifica di "pubblico ufficiale".