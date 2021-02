 Fermato in auto a Palermo con 400 grammi di cocaina, arrestato un mazarese

11/02/2021 09:15:00

Arrestato un mazarese per detezione di cocaina. Fermato per uno controllo dalla Guardia di Finanza di Palermo, i militari hanno scoperto e sequestrato oltre 400 grammi di cocaina, trasportata da un 44enne di Mazara del Vallo mentre si travava a bordo di un’auto che è stata sottoposta a controllo nei pressi di via Villagrazia di Palermo.

L'uomo appena fermato si mostrava particolarmente nervoso cercando di sviare i controlli, adducendo motivazioni poco chiare circa la sua presenza fuori dal comune di residenza. L'ispezione del mezzo ha permesso di rinvenire, due involucri di plastica trasparente contenenti 411 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno di uno zaino di colore nero.

La persona fermata che dovrà rispondere anche del mancato rispetto delle prescrizioni anti-covid, è stata arrestata in flagranza di reato e associato alla Casa Circondariale Antonio Lorusso-Pagliarelli di Palermo, a disposizione della Procura della Repubblica palermitana.

Continua l’azione di controllo economico del territorio della Guardia di Finanza a tutela della collettività ed a contrasto dei fenomeni illeciti che costituiscono spesso – come nel caso del traffico di stupefacenti - una primaria fonte di finanziamento per la locale criminalità organizzata.