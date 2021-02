Marsala, la via Istria abbandonata. Rifiuti ovunque, sui marciapiedi e sotto la pineta

11/02/2021 11:30:00

La situazione in via Istria a Marsala è disastrosa, è diventata una discarica a cielo aperto. Qui in questi mesi l'amministrazione comunale voleva prima togliere il porta a porta e quindi i mastelli ai cittadini, poi ha fatto marcia indietro, optando per la decisione di far stazionare due mezzi dell'Energetikambiente.

Dalle foto che potete vedere e pubblicate su facebook da Simona Pecorella, la situazione non è affatto migliorata e si può notare di tutto, sui marciapiedi e sotto la piccola pineta, che dovrebbe essere, invece, curata come un piccolo gioliellino. "Da tempo questo quartiere non era così sporco ed abbandonato a se stesso. Guardando queste foto è chiaro che la decisione di far stazionare due mezzi dell'Energetikambiente, per ore, nello stesso quartiere non sta dando i risultati sperati. Fallimento di un'operazione fatta soltanto al fine di accontentare i cittadini/elettori che vivono nel quartiere senza però pensare minimamente ad educare questi cittadini.

Peccato!".

E tra i commenti ci sono anche quelli di chi abita in via Istria che scrive, dicendo di inviare le segnalazioni al sindaco mandando foto e messaggi e ricorda che, anche un consigliere comunale, Michele Accardi, vive in quel quartiere e non succede nulla. "Siamo stati sempre abbandonati e saremo sempre così", si conclude amaramente il commento.

Ci chiediamo che fine ha fatto l'attenzione dell'amministrazione per i quartieri popolari e in particolare, per questo di via Istria che, sembrava particolarmente a cuore anche rispetto ad altri. Nei giorni scorsi, sempre per ciò che riguarda i quartieri popolari abbiamo scritto della segnalazione fatta da alcuni cittadini di Amabilina, da due anni hanno paura e non riescono a dormire la notte per le scorribande di alcuni giovani (potete leggere qui).