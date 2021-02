Covid-19, oggi si decide se la Sicilia va in zona gialla. Contagi in crescita 

12/02/2021 06:00:00

Sarà zona gialla per la Sicilia? Oggi è la giornata decisiva, i dati che saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico sembrano andare in questa direzione. Il presidente Musumeci oltre alla zona gialla, vorrebbe anche il via libera per i ristoranti per il giorno di San Valentino, almeno fino alle 22, quando inizia il coprifuoco che sarà sempre valido anche con la zona con minori restrizioni.

I dati trapanesi - Sono 2084 gli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Un dato che continua a scendere, mercoledì erano 2175. Ieri non si è registrato nessun nuovo decesso, sono 212 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono ancora i ricoverati. In totale sono 88 pazienti (ieri erano 92) e di questi 5 in terapia intensiva e 83 nei reparti ordinari. In totale le persone guarite sono 8217. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 687, mentre per i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 210.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 211, Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 123; Castellammare del Golfo 64, Castelvetrano 287; Custonaci 45; Erice 185; Favignana 8; Gibellina 38; Marsala 254 (268); Mazara 294 (327); Paceco 33; Pantelleria 5; Partanna 8; Petrosino 22; Poggioreale 2; Salaparuta 9; Salemi 15, San Vito Lo Capo 16; Santa Ninfa 5; Trapani 406 (414); Valderice 24; Vita 18.

Marsala, l'ordinanza del sindaco per il Carnevale che non c'è - Non c'era bisogno visto il dpcm e l'ordinanza regionale ma il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha tenuto a emettere un provvedimento per ... vietare feste e balli a Carnevale. Il provvedimento è valido fino al 21 Febbraio. Chissà qualcuno ne avesse voglia, il Sindaco Grillo vieta "l’organizzazione e/o lo svolgimento da parte di qualunque soggetto o ente, di attività di ballo, intrattenimento musicale o qualsiasi altra diversa attività di animazione in tutti i luoghi pubblici e privati". Il Sindaco, in pratica, teme che qualcuno organizzi feste private, come accaduto a Capodanno. Ma va detto che sono vietate a prescindere dalla sua ordinanza ... Poteva quindi risparmiare l'inchiostro, e migliorare ed intensificare invece i controlli nel territorio. E poi, di quali "luoghi pubblici" parla che in questo periodo potrebbero essere luogo per "attività di ballo"...?

I dati in Sicilia - Crescono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 760 dai 695 di mercoledì. I tamponi effettuati sono stati 21.602 (meno rispetto ai 22.360 di mercoledì), determinando un indice di positività del 3,52%. Sono 26 i decessi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a mercoledì (-3).

Continuano a migliorare ancora i numeri dei ricoveri, in totale sono 1236, 5 in meno in terapia intensiva e 37 in meno in regime ordinario. Per quanto riguarda il numero degli attuali positivi si assiste ancora a un notevole calo (-932) , frutto anche del numero dei guariti (1.666). Ci sarà da capire adesso se questi dati possano bastare per dichiarare la Sicilia in zona gialla.In isolamento domiciliare ci sono 35.419 persone.

Per quanto riguarda i nuovi casi divisi per provincia in testa Palermo che con 374 registra quasi la metà dei nuovi contagiati. Poi Catania 104, Siracusa 85, Messina 66, Trapani 43, Caltanissetta 33, Agrigento 28, Ragusa 20 e Enna 7.

Musumeci vuola la zona gialla per San Valentino - “Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di oggi potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori, e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo.

“Siamo in attesa di capire se da parte del governo arriva l’autorizzazione verso un vaccino piuttosto che un altro. Qualora il disco verde dovesse arrivare non avremmo difficoltà a procedere all’acquisto”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, rispondendo a una domanda sul possibile acquisto da parte delle Regioni di vaccini anti Covid.

Ecco le regole previste per la zona gialla:

Prenotazioni solo per over 80, diffidare da informazioni non ufficiali - In Sicilia crescono di ora in ora le prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-covid: attualmente sono 105.936. Tra i prenotati, 90.695 hanno un’età compresa tra 80 e 89 anni; 15.096 tra 90 e 99 anni, 145 hanno più di 100 anni. L'assessorato regionale alla Salute ribadisce che in questa fase della campagna vaccinale siciliana il target delle persone dagli 80 anni in su è l'unico per cui è attivo il servizio di prenotazione mediante la piattaforma on line ed il call center della struttura commissariale nazionale gestito da Poste italiane. Pertanto, esorta a diffidare da comunicazioni diffuse, soprattutto via social o chat di messaggistica, da canali non ufficiali o diversi da quelli della Regione Siciliana in merito alla possibilità che altri target di popolazione, al momento, possano effettuare la prenotazione.

I dati italiani - Sono 15.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono, invece, 391. Sono stati 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (15.146) che sale al 5,1% dal 4,1% di mercoledì. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a mercoledì).