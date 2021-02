Quarti di finale Coppa Italia AC Life Style Handball Erice  VS  Cassa Rurale Pontinia 32 a 25

13/02/2021 10:00:00

Vittoria meritatissima per l’AC Life Style Handball Erice contro l’HC Cassa Rurale Pontinia nel match valido per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia di pallamano femminile. Le due neo promosse nella serie regina si equivalgono nei primi minuti di gara con un botta e risposta. Tra le Arpie brillano le prestazioni in attacco di Ana Rajic, Chiara Priolo e Sladana Perazic aiutate da una difesa organizzata che chiude la saracinesca con in porta Agustina Modernell. Difficile contenere tra le laziali le incursioni di Rocio Squizzato ela velocità nei cambi di direzione di Luisella Podda. Dal 13° del primo tempo però le ragazze di Mr Fernando Gonzalez Gutierrez costruiscono un sostanzioso vantaggio 6-0 contando sull’esperienza di Antonella Coppola che in pochi minuti irrompe nella fragile area avversaria siglando 4 perle. Arriva il time out di Mr Giovanni Nasta che chiede calma, cambia l’assetto della squadra tirando fuori Ana Rajic e Sladana Perazic con una difesa 6/2. Manovra che da qualche frutto ma non è sufficiente a ricucire uno strappo mandando le squadre con un punteggio di 17-14 a favore delle siciliane. Il secondo tempo vede protagoniste nel Pontinia la giovane coraggiosa Giulia Conte ed una precisa Francesca Di Prico che dai 7 metri castiga prima Agustina Modernell e poi Giulia Nangano. Ricuciono il breack di svantaggio portandosi al 37° in parità 19-19 che sembra riaprire le sorti della partita. L’esperienza di capitan Lorena Benincasa, il rientro tanto atteso di Martina Barreiro Guerra e la difesa invalicabile di una determinata Valentina Terenziani distruggono i sogni del Pontinia che inizia a perdere lucidità e ridà spazio allo strutturato tour over in campo delle ericine. Le migliori marcatrici del match sono del roster siciliano: rispettivamente con 9 e 8 marcatureper il cecchino Sladana Perazic e la funambolica Antonella Coppola. Il 60° arriva con un inequivocabile 32-25 che conferma la semifinale dell’AC Life Style Handball Erice contro il Jomy Salerno che potete seguire sempre in diretta streaming su ElevenSports.it.

Il tabellino della gara

AC Life Style Handball Erice VS Cassa Rurale Pontinia: I° TEMPO 17-14/II° TEMPO 32-25

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Perazic S. 7, Michalski E. 1., Ravasz A. 2, Barreiro M. 4, Rajic A. 4,Terenziani V., Natale D. 1, Marino T., Martinez Bizzotto V., Nangano G., Priolo C. 2, Tisato M., Podariu I. , Benincasa L.2, Coppola A. 9, Modernell A. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

HC Cassa Rurale Pontinia (reti per giocatrice): Barbosu B. 5, Bassanese A. 3, Bellu S., Bernabei N., Bianchi R., Bordon N. 1, Conte G. 3, Di Prisco F. 4 , Franceschini S. , Gottardo C., Guidi A. , Milkovic C. , Podda L. 4, Put L. 1, Rueda A. 1, Squizzato R. 3 Allenatore: GIOVANNI NASTA— CIRO IENGO

DIRETORI DI GARA: CARMEN ONNIS – ANDREA ALEJANDRA PEPE