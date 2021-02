San Valentino e Covid, tanti cuori nel centro di Castellammare

14/02/2021 12:00:00

La forza di tanti cuori, realizzati all'uncinetto, perché trasmettano speranza e vicinanza alle famiglie colpite dal Covid- 19: un messaggio d'amore per chi sta soffrendo che campeggia nel centro storico di Castellammare del Golfo dove i cuori all'uncinetto sono uniti da un filo sottile, ma evidente: quello della speranza e dell'amore per il prossimo che sta soffrendo a causa del Covid-19.

E il messaggio d’amore parte spesso dalle donne: questa volta da un nutrito gruppo di donne castellammaresi del gruppo “Unite da un filo” dell’Associazione Culturale “Sei di Castellammare del Golfo se” che non a caso hanno proposto l'iniziativa per San Valentino, giorno per eccellenza dedicata all'amore.

Tanti cuori, realizzati all'uncinetto che rallegrano il corso Garibaldi in questo periodo grigio e troppo silenzioso per le restrizioni che tentano di limitare la diffusione del virus: cuori diversi, piccoli e grandi, uniti da un filo come i cittadini di Castellammare del Golfo si sono uniti nella vicinanza, nell'abbraccio e nella preghiera per le famiglie colpite dal Covid-19, con la speranza che possano riunirsi presto e che la sofferenza e la lontananza possa finalmente essere solo un brutto ricordo e presto si possa ritornare alla normalità.

La forza del cuore che apre alla speranza di superare questo triste e difficile momento. Castellammare rappresentata dalle abili mani di tante donne castellammaresi unite dal filo dell’amore.