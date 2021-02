14/02/2021 19:29:00

Il missionario tornato in Sicilia non ha la variante sudafricana del Covid. Lo fa sapere l'assessore alla Salute, Razza, che ha ricevuto, finalmente, i dati del laboratorio di analisi. L'uomo è ricoverato al Covid Hospital di Partinico, in condizioni non gravi e si sospettava che potesse avere la temibile variante sudafricana del virus, quella contro il quale perde efficacia, in base ai primi dati, anche il vaccino AstraZeneca. Così non è, per fortuna.

«L’ipotesi di una variante africana sul paziente positivo rientrato in Sicilia è stata esclusa. A tale conclusione sono giunti gli esperti del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che hanno ultimato, dopo alcuni giorni, i procedimenti di sequenziamento sulla ricerca del gene “S” sui campioni prelevati da un paziente affetto da infezione da Covid-19. Sul soggetto, proveniente da uno stato dell'Africa centrale, è stato infatti evidenziato il virus Sars-Cov2, altrimenti noto come Coronavirus. Ringrazio tutti per il lavoro svolto». dichiara Razza.