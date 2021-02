Sì ferma in semifinale il cammino di Coppa Italia della AC Life Style Handball Erice

14/02/2021 13:00:00

Battuta d'arresto per l’AC Life Style Handball Erice nella difficile semifinale di coppa Italia contro la detentrice del titolo e capolista Serie A Berette Jomi Salerno. Nonostante le assenze dovute a positività covid la compagine guidata da Laura Avram non si fa sorprendere neanche dall’ottimo inizio di Sladana Perazic. La montenegrina sigla 6 reti nei primi minuti di un match equilibrato con la risposta di Ramona Manojlovic che ne marca 5. Le Arpie subiscono le incursioni dell’ex compagna di squadra Natasa Krnic grazie alla quale la Jomi Salerno prende un breack di 2/3 reti di vantaggio fino al termine del primo tempo che termina con un 15-12. Il secondo tempo è controllato fino alla fine dalla Jomi Salerno che fa un gran bel gioco di squadra sviluppando azioni in attacco efficaci. 5 reti per Lucila Stettler, per Victoria Romeo, per Natasa Krnic e per Victoria Romeo ma soprattutto la differenza la fa l’estremo difensore Elisa Ferrari che con le sue parate anche dai 7 metri decide le sorti del match. La partita finisce con un indiscusso 28-22 che proietta la Jomi Salerno alla finale e le ericine alla sfida per il ¾ posto contro il Mestrino sempre I sempre in diretta streaming su ElevenSports.it.

Jomi Salerno (reti per giocatrice): Canessa Perez B. 4, De Santis M. 5, Chianese G., Di Giugno S., Motta R. 1, De Ciuceis M., Avagliano G., Krnic N. 5, Manojlovic R. 4, Napoletano G., Romeo V. 5, Rossomando G., Stettler L. 4., Gammartino V., Ferrari E. Allenatore: ELENA LAURA AVRAM – ADELE DE SANTIS

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Perazic S. 6, Michalski E. 1., Ravasz A. 2, Barreiro M. 3, Ponce De Leon F. 3, Terenziani V. 3, Natale D. 2, Marino T., Martinez Bizzotto V. 1, Nangano G., Priolo C., Tisato M. 1, Podariu I., Benincasa L.1, Coppola A. 2, Modernell A. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ – MARINA PELLEGATTA

DIRETTORI DI GARA: CARMEN ONNIS – ANDREA ALEJANDRA PEPE

Max Rocchetti