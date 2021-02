"C'è un signore che disturba le persone in via Trapani ..." 

15/02/2021 19:01:00

Suona al citofono di casa. Se risponde una donna chiede del marito. Oppure si presenta come un tale "signor Crimi". Oppure ferma le macchine. C'è un signore che turba la tranquillità dei residenti di Via Trapani all'altezza della scuola media "Sturzo".

In realtà l'avvistamento dello strano personaggio (un buontempone o qualcuno con cattive intenzioni?) è avvenuto anche in altre parti della città, da Dammusello a Bufalata.

Ad alcuni chiede soldi, e pare anche con una certa educazione, in altri casi, invece, ha generato paura nelle persone. Il più delle volte chiede benzina per la macchina, dicendo che è rimasto a piedi. Oppure che ha dei bambini da accudire. Dicono che sia sulla trentina, qualcuno aggiunge che ha dei problemi di salute mentale.

E voi? Avete da segnalare qualcosa al riguardo?

Ad ogni modo, è bene sempre non aprire agli sconosciuti - regola che si impara sin da bambino - e nel caso chiamare le forze dell'ordine, nell'interesse vostro, ma anche della persona stessa che va in giro per Marsala, e che potrebbe avere bisogno di aiuto.