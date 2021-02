La provincia di Trapani nella morsa del gelo. Anche un po' di neve ... 

15/02/2021 15:50:00

La provincia di Trapani nella morsa del gelo. Temperature in picchiata e vento non danno tregua almeno fino a mercoledì prossimo quando è in programma l'arrivo dell'alta pressione che dovrebbe risollevare la colonnina di mercurio, riportandola sulla media stagionale.

E sul Monte Sparacio è arrivata la neve. Un po' di nevischio anche sul monte Erice dove la temperature è arrivata a zero gradi. Nulla a che vedere con la storica nevicata del 2014, che ammantò di bianco spiagge e città (Vi ricordate? Qui foto e video ...)

A causa del forte vento di grecale sospesi i collegamenti con le isole minori, mentre restano in stato di allerta comando provinciale dei vigili del fuoco, capitaneria di porto e protezione civile.