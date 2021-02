Sicilia, duecento profumi pericolosi per la salute sequestrati dalle Fiamme Gialle

15/02/2021 11:53:00

Duecento profumi non sicuri, sprovvisti dei requisiti tecnici previsti del codice del consumo e quindi pericolosi per la salute pubblica, non riportando le informazioni essenziali per l’utilizzo degli stessi sono stati sequestrati dai finanzieri di Cefalù, in due distinte operazioni, hanno sequestrato oltre

In particolare, le Fiamme Gialle hanno sequestrato ad un operatore commerciale di Campofelice di Roccella, comune nel palermitano e a una ditta operante nel settore della cura della persona di Cefalù, due stock di profumi pronti per essere venduti privi dei minimi riferimenti previsti dalle norme per la tutela la salute dei consumatori. I militari hanno provveduto ad elevare una sanzione amministrativa che da un minimo di 1.000 euro può arrivare a 4.000 euro e inoltrare la prevista comunicazione all’Assessorato Regionale delle Attività produttive della Regione Sicilia, organo deputato a riscuotere la sanzione e ad emettere l’eventuale ordinanza di confisca.

Sono stati, altresì, informati il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute - Prevenzione Sanitaria. Continua incessante l’azione di controllo economico condotta dalle Fiamme Gialle nella provincia di Palermo, a difesa del made in Italy e della sicurezza prodotti e a contrasto delle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale, fenomeni moltiplicatori di illegalità, nonché a tutela degli imprenditori onesti e dei consumatori.