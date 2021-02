Sicilia: giro auto di lusso rubate, 16 misure cautelari. Coinvolti anche poliziotto e carabiniere

15/02/2021 07:35:00

Ci sono anche un poliziotto e un carabiniere tra i destinatari di 16 misure cauterali, di cui tre ai domiciliari, nell'operazione in Sicilia dei carabinieri denominata Dirty cars.

Affiancati per una parte di indagine anche dalla Squadra mobile, i militari hanno scoperto, a partire dal 2017, un giro di auto di lusso rubate tra Campania e Sicilia e una truffa ai danni delle assicurazioni tra Palermo e Villabate.

Le macchine venivano acquistate e intestate a teste di legno. Dopo averle assicurate, veniva simulato il furto, nella Provincia di Napoli, regolarmente denunciato a Forze dell'ordine e compagnie assicuratrici per incassare il risarcimento. Poi a Palermo avveniva il finto rinvenimento e i veicoli, reimmatricolati con targhe e documenti di circolazione nuovi, venivano rivenduti attraverso concessionarie compiacenti. I 16 indagati devono rispondere a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furto, riciclaggio di auto di lusso e truffa in danno ad assicurazioni.