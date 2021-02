I Comuni siciliani a Draghi: "Non solo risorse, servono riforme per gli enti locali del Sud"

15/02/2021 10:20:00

“Esprimiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio, Mario Draghi e alla squadra di governo che hanno prestato giuramento stamattina”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.



“Siamo certi che il Presidente Draghi e l’intero Governo – continua Orlando - vorranno confermare la necessaria attenzione per gli Enti Locali del Mezzogiorno, nel quadro di una maggiore centralità per Mezzogiorno e Autonomie locali, che devono entrambe superare diseguaglianze e marginalità, evitando che diseguaglianze e marginalità vengano acuite anche in riferimento alla nuova attenzione a questi temi da parte dell’Unione Europea.

La svolta in ambito europeo che viene indicata come centrale dal nuovo Governo è un’occasione per superare tensioni sociali ed economiche che pesano sul presente e sul futuro del Mezzogiorno e dell’intero sistema delle Autonomie locali, che meritano risposte adeguate e concrete”.

“Il sistema delle Autonomie locali del Mezzogiorno non ha solamente bisogno di risorse – conclude il presidente Orlando - ma ha esigenza di riforme strutturali e scelte normative che garantiscano capacità progettuali e operative e lo liberino dal peso di carenze di professionalità e competenze oltre che da procedure farraginose e contraddittorie stratificatesi da decenni. Tutto ciò diventa ancora più urgente in un contesto in cui si registrano straordinarie risorse umane, nuovo protagonismo sociale, enormi potenzialità di cambiamento e una nuova cultura di impresa”.