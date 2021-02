Covid-19, a Mazara un servizio di assistenza per gli anziani che devono prenotare il vaccino

15/02/2021 17:00:00

Un servizio di assistenza per gli over 80 che devono prenotare il vaccino. A seguito dell'attivazione del servizio di prenotazione per gli over 80 del vaccino contro il Covid-19, l'assassociazione Misericordia di Mazara ha attivato un servizio per gli anziani che si trovano in difficoltà per effettuare la prenotazione online e quindi ha attivato un servizio di assistenza gratuito.

Per qualsiasi necessità legata alla prenotazione del vaccino, i volontari della Misericordia di Mazara San Vito si trovano in Via Giotto 23 piano II. Le giornate di ricevimento ed orari: Lunedì dalle 09:30 alle 12:30 e Venerdì dalle 09:30 alle 12:30.