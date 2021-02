Coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 15 febbraio: casi ancora in calo

15/02/2021 18:22:00

Scendono ancora i nuovi positivi al Covid in Sicilia. Il bollettino di oggi registra 332 casi su 18.637 tamponi, tra molecolari e rapidi.

E' il dato più basso del 2021, e con il tasso di positività che scende al 1,8%. Stabile il numero delle vittime: 21, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.869. Aumentano lievemente i ricoveri, sono 5 in più i pazienti ricoverati in regime ordinario rispetto a ieri, stabile invece il conto delle terapie intensive occupate.

Attualmente positive sono 34.549 persone.

I guariti ammontano invece a 107.658, 628 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.035 pazienti sono ricoverati con sintomi, 165 persone sono in terapia intensiva

La distribuzione nelle province vede Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 51, Trapani 9, Siracusa 16, Ragusa 5, Caltanissetta 19, Agrigento 2, Enna 10.