Alcamo, infopoint sul nuovo servizio di raccolta rifiuti

16/02/2021 20:15:00

La ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata per il Comune di Alcamo, Roma Costruzioni s.r.l. ha predisposto un servizio di informazioni rivolto ai cittadini per comunicare le novità inerenti il servizio.



Tre gli infopoint organizzati in diversi punti della Città con il seguente calendario di appuntamenti per l’utenza:

1^INFOPOINT

Lunedì 15 e martedì 16 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30 - Piazza Pittore Renda (nei pressi dell'isola ecologica)

2^ INFOPOINT

Mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30 - via Salvo D’Acquisto (di fronte al bar Dolce e Gustoso)

3^ INFOPOINT

Venerdì 19 e sabato 20 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30 - via Francesco Crispi (di fronte l'ospedale, parcheggio e tabacchi – bar).

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi che “con la nuova ditta, che dall’inizio del mese gestisce il servizio, abbiamo deciso di iniziare una campagna d’informazione rivolta all’utenza, gli infopoint sono stati dislocati in punti distanziati della Città proprio per una diffusione sempre più capillare delle informazioni. La ditta proseguirà con altri infopoint in diversi luoghi affinché possa essere raggiunta la stragrande maggioranza della cittadinanza cui è rivolto il servizio”.



Afferma l’Assessore all’ambiente, Vito Lombardo che “il rispetto e la cura dell’ambiente restano una priorità, vogliamo informare e coinvolgere i cittadini per renderli sempre più partecipi in merito al servizio di raccolta dei rifiuti che, con nuovi mezzi e differenti modalità di gestione del servizio stesso, renderà la Città sempre più pulita, accogliente e decorosa”.



A breve, inoltre, sarà fatto il volantinaggio porta a porta dei volantini informativi, non solo in lingua italiana, ma anche in arabo e lingua romena.