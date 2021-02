Una ricetta siciliana. Gli involtini di melanzane e spaghetti

16/02/2021 22:20:00

La cucina siciliana, complessa ed articolata è ritenuta la più ricca di specialità e la più scenografica d'Italia.



Oggi vi propongo una ricetta siciliana semplice e veloce da preparare, gli involtini di melanzane e pasta.

Questo è un primo piatto della tradizione siciliana gustoso e saporito.



Per preparare questa ricetta bastano pochi ingredienti, come ad esempio le fette di melenzane che vengono farcite con gli spaghetti al pomodoro.

Una ricetta a base di melanzane, vegetariana, senza carne e amata da grandi e piccini.

Per scoprire come si prepara questa deliziosa ricetta guarda il video.

Canale YT Maria Cucina