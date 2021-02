Alcamo, lavori in corso alla rete idrica

17/02/2021 18:00:00

Tante le riparazioni che si stanno facendo sulla rete idrica cittadina di Alcamo, a darne notizia l’Assessore al servizio idrico integrato, Vito Lombardo che dichiara: “abbiamo affidato tramite accordo quadro triennale i lavori di manutenzione della rete idrica e fognante alla ditta CO.GI.PA srl di Camporeale”.

A partire dall’inizio dell’anno, oltre a diversi interventi sulle saracinesche della rete idrica principale, sono state fatte le seguenti riparazioni idriche riguardanti: via Kennedy, via Monte Bonifato civ. 126, via Giuseppe Narici civ. 19, via Alessandro Pertini civ. 1, via Diaz civ. 75/A, via Diaz (angolo via Piave), via Longarico civ. 24, c/da Pigne Don Fabrizio, via Sardegna civ. 3, via Piemonte civ. 11, via Antonio Magarotto, via Sac. Bambina, via Torquato Tasso civ. 72, corso San Francesco di Paola civ. 10, vicolo Aluzio civ. 5, corso San Francesco di Paola civ. 14, via Monte Bonifato civ. 130/F, via Bernardo Mattarella civ. 19 e 19/A, via Scio civ. 1 ed 11, via Alberto Moravia civ. 27, via Giuseppe Vesco, via Giordano civ. 25, via Verga civ. 15, via Nicolò della Valle civ. 8, c/da Crucicchia, incrocio Viale Europa via Aldo Moro. Via Chimenti.

Le prossime riparazioni idriche, da effettuarsi a breve termine, saranno: via Maria Riposo, Alcamo Marina vicino la casermetta carabinieri, perdite in via del Mare, c/da Giovenco, via Carrera, via Dante, via Cascina, via Cesare Cantù, via Ugo Foscolo, Discesa Santuario, via Mazzini angolo via Trinità, via Commendatore Navarra.