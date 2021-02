Petrosino, una pericolosa lastra di eternit al lungomare Biscione

18/02/2021 16:40:00

Si continua ad abbandonare rifiuti in giro per il territorio di Petrosino. Questa volta, come potete vedere dalle foto, non è un semplice sacco della spazzatura, ma un rifiuto speciale e, soprattutto, pericoloso.

Una lastra di eternit abbandonata nei pressi del curvone, all'inizio del lungomare Biscione. Speriamo che chi di competenza si adoperi al più presto per fare bonificare quell'area, facilmente raggiungibile anche dai bambini.

