La guida ai vaccini in Sicilia, cosa c'è da sapere. Domani iniziano gli over 80 

19/02/2021 13:44:00

Domani in Sicilia iniziano le vaccinazioni per i 23 mila ultraottantenni che si sono prenotati online. Ecco cosa c'è da sapere, in una rapida guida con domande e risposte

Ho più di 80 anni come faccio per vaccinarmi?

Ci si deve prenotare online all’indirizzo www.prenotazioni.vaccinocovid.gov. Al link si può accedere anche tramite il portale siciliacoronavirus.it o dai siti di Asp e ospedali. C’è anche un numero verde dal lunedì al venerdì: 800009966. Ci si potrà prenotare nel centro vaccinale più vicino casa in base alla disponibilità. Le agende di marzo e aprile della maggioranza dei centri sono già piene e non è più possibile prendere l’appuntamento. Si aspetta l’arrivo delle nuove forniture per riaprire le prenotazioni. L’appuntamento per la seconda dose viene fissato direttamente dal centro vaccinale al momento della prima somministrazione.

Persone non autosufficienti saranno vaccinate a casa?

Sì. È possibile prenotare il vaccino a domicilio sia attraverso la piattaforma online che attraverso il numero verde. Le somministrazioni a domicilio per gli over 80 cominceranno dal primo marzo. In questo momento non è più possibile prenotare per indisponibilità di dosi, ma in settimana il servizio sarà ripristinato. Successivamente la vaccinazione a domicilio sarà garantita anche ai disabili e alle persone non autosufficienti di altre fasce d’età.

Quale sarà il vaccino per anziani e disabili?

Anziani, disabili e persone con patologie sono vaccinati con i vaccini Pfizer e Moderna, gli unici autorizzati al momento per immunizzare pazienti con determinate fragilità.

E i vaccini per gli under 55?

Le vaccinazioni sono iniziate solo per determinate categorie di under 55 con il nuovo farmaco di Astrazeneca il cui uso al momento è autorizzato solo nella fascia d’età 18-55 anni. Nel primo target rientrano insegnanti della scuola, esercito e forze dell’ordine. Dopo queste due categorie, toccherà a professori universitari e personale dei servizi essenziali, ma il ministero dovrà chiarire chi rientra in quest’ultima definizione.

Gli insegnanti possono prenotarsi?

In questo momento no, le prenotazioni tramite la piattaforma di Poste sono dedicate agli over 80. I docenti saranno contattati direttamente dalle Asp che hanno ricevuto gli elenchi dall’ufficio scolastico regionale

Quando saranno vaccinanti i settantenni?

I settantenni saranno vaccinati da aprile in poi. Ma prima toccherà ai soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Seguono le persone tra 75 e 79 anni, poi tra 70 e 74 anni.

E ai sessantenni e alle altre fasce?

I sessantenni saranno vaccinati nel secondo trimestre, dopo disabili, settantenni e persone con rischio clinico dai 16 ai 69 anni. Si partirà da persone tra 55 e 69 anni in condizioni che aumentano il rischio e infine a persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico.

Dove ci si può vaccinare?

In Sicilia sono oltre 60 al momento i centri vaccinali autorizzati. Sabato a Palermo sarà pronto il primo dei nove hub siciliani, alla Fiera del Mediterraneo, che a regime potrà somministrare fino a 9 mila vaccini al giorno. Quando ad aprile partirà la campagna vaccinale di massa la Regione conta di coinvolgere anche farmacie e medici di famiglia. Questi ultimi vaccineranno a domicilio disabili e pazienti non autosufficienti.

Dopo il vaccino posso togliere la mascherina?

No. Dopo la seconda dose, si arriva a una copertura fino al 95 per cento contro la malattia ma è ancora possibile contrarre l’infezione ed essere contagiosi. Anche dopo il richiamo è necessario mantenere le misure di sicurezza.

Il vaccino è gratuito?

Si. Il vaccino è fornito dal servizio sanitario nazionale e non è acquistabile in farmacia.

fonte: Repubblica