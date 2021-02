Marsala, il consigliere comunale: "Gli immigrati seminano terrore in città"

19/02/2021 09:22:00

"Gli immigrati seminano terrore a Marsala, i cittadini hanno paura di loro". Lo ha detto in consiglio comunale, nella seduta di mercoledì 17 febbraio, il decano della politica marsalese, Pino Ferrantelli.

Intervenendo sulla mozione contro gli atti di razzismo presentata da Nicola Fici, Ferrantelli non ha usato mezzi termini nei confronti degli extracomunitari. "Non sono razzista ma...", solitamente quando un concetto inizia così continua peggio. E infatti poi Ferrantelli dice che "gli immigrati seminano terrore in città. I marsalesi hanno paura di loro, e spesso le forze dell'ordine hanno le mani legate perchè gli immigrati sono dei privilegiati". Frasi che hanno suscitato qualche mugugno in aula. Ferrantelli, ha comunque votato a favore della mozione. Ecco il suo intervento...