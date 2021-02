A Marsala il Covid non fa paura: assembramenti e folla nel week - end 

22/02/2021 06:58:00

La lotta contro il coronavirus non è finita, le varianti preoccupano, il governo valuta una possibile nuova stretta sulle chiusure. Eppure a Marsala, nell'ultimo fine settimana, sono stati in tantissimi a fregarsene altamente di distanziamento, mascherine, e "uscite per reali motivi di necessità". I soliti bar del centro e in giro erano affollati di giovani, come si vede dalla foto giunta in redazione. Tante gente anche in centro e nella nuova pista ciclabile allo Stagnone. In tanti anche in spiaggia, e sul lungomare.

Scrive Irene: "Siamo in zona gialla da una settimana, tanta voluta, desiderata e attesa, però molta gente continua a non capire la gravità della situazione ... tutti abbiamo fatto sacrifici e tutti vorremmo uscire al più presto da questa maledetta pandemia, se ognuno di noi mettesse un po' più di rispetto verso se stesso e verso gli altri, non avremmo queste scene".

E in giro anche turisti. Tanti palermitani hanno approfittato della domenica di sole in zona gialla per una gita fuori porta. E molti hanno scelto Marsala e la provincia di Trapani come meta. Tra l'altro in serata si sono formate così lunghe code sulle autostrade in direzione del capoluogo siciliano, sia sulla A19 Palermo Catania che sulla A29 Palermo Mazara del Vallo.

"Sappiamo che i comportamenti individuali producono effetti nella gestione della pandemia, per questo, a costo di essere noiosamente ripetitivo - dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - faccio appello alla responsabilità di ciascuno affinché non vengano vanificati gli sforzi ed i sacrifici che tutti abbiamo fatto".