Il punto sulla quarta giornata di ritorno del campionato serie B Decò di pallamano

22/02/2021 20:19:00

La quarta giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Decò si è conclusa con l’occhio puntato sullo scontro al vertice tra le prime in classifica: trascinati dal giovanissimo Diego Somma classe 2006, faro del gioco dell’Aetna Mascalucia, la squadra etnea conquista il primato in classifica contro la diretta concorrente Girgenti vincendo 32 a 27, risultato che potrebbe ipotecare la promozione nel Campionato di A2 Maschile per la compagine catanese.

L’Aretusa mantiene i due punti a casa vincendo contro l’Agriblu Scicli per 32 a 27; il Leali Marsala vince a tavolino contro la Pallamano Avola che rinuncia al match a causa di numerosi infortuni gravi dei propri atleti e il Giovinetto Petrosino vince contro l’NHC Rosolini per 34 a 25.

In questo week end due marcatori si sono distinti con 12 reti e sono Gaetano Ciavorella dell’Agriblu Scicli e Antonino Martino del Rosolini che rimane confermato primo nella classifica generale “Trofeo G. Lenzo” con 134 reti.

A questo punto cambia la classifica con l’Aetna Mascalucia che supera il Girgenti e si piazza al primo posto con 20 punti; segue il Girgenti con 18 punti; l’Aretusa al terzo posto con 16 punti; Il Giovinetto Petrosino 12 punti; NHC Rosolini 8 punti e chiudono a pari merito con 4 punti la Pallamano Avola, l’Agriblu Scicli e il Leali Marsala (le prime due hanno una partita in meno giocata).

Felici del risultato, Piero Pistone, tecnico dell’Aetna Mascalucia, dichiara: “Bissiamo il successo ottenuto la scorsa domenica contro l’altra pretendente la Pallamano Aretusa, giocando un’ottima partita sia in attacco che in difesa sfruttando tutte le occasioni possibili. Adesso testa alle prossime partite poiché, anche se primi in classifica, non dobbiamo perdere la concentrazione per continuare ad essere la capolista di questo Campionato di Serie B Decò. Complimenti a tutti gli atleti scesi in campo, soprattutto i nostri giovani under”.

Mercoledì 24 febbraio p.v. si disputerà l’anticipo della 5^ giornata di ritorno e assisteremo al derby tra Il Giovinetto Petrosino e il Leali Marsala, invece il 9 marzo p.v. alle ore 19:00 partita di recupero tra l’Agriblu Scicli e la Pallamano Avola.

La partita tra Girgenti ed Aetna Mascalucia, già trasmesso in diretta, potrà essere vista in replica il martedì alle ore 22:00 su Globus Television sul canale 819 del DTT e mercoledì alle 15:15 e in replica alle 00:30 su Telesud canale 118 del DTT.