L'Handball Erice vince gara 3 contro Pontinia ed approda alla Finale Scudetto

15/05/2024 13:53:00

L’Handball Erice per il secondo anno di fila è in finale Scudetto. Vittoria delle ericine in gara 3, al PalaCardella, nel match contro la Cassa Rurale Pontinia, terminato con il risultato finale di 31 a 26. Un successo conquistato con merito da parte delle ericine, che si sono affidate all’esperienza di Coppola e Masson, oltre alle reti di Losio e Ekoh, determinanti nella vittoria. Ottima la prova difensiva nella seconda parte della gara, in cui la squadra guidata da Fernando Gonzelez Gutierrez ha saputo ben gestire l’incontro. Un risultato che premia il percorso delle ragazze, protagoniste in campo sin dal primo giorno di attività, per tentare di riprendere la rivincita del passato anno, terminato con la sconfitta del titolo all’ultimo soffio.

Avvio di gioco caratterizzato dalla velocità in campo, con Pontinia che trova il primo vantaggio sul 6 a 7 (14’), che porta Gonzelez al time-out. Dalla difesa, però, Erice riesce a portarsi avanti anche grazie alle reti di Coppola (21’ 10-9). L’emozione si alza al PalaCardella, così come l’intensità in campo, con il primo tempo che termina sul 15 a 14. Nella ripresa l’impatto difensivo di Erice è buono, portandosi al massimo vantaggio con Ekoh sul 20 a 16 (40’). Gomez non molla, ma Masson para due rigori di fila, mentre Losio con le sue reti rispedisce indietro l’attacco di Pontinia (46’ 23-19). Erice quindi mantiene la lucidità, gestisce il proprio vantaggio e vince con il risultato finale di 31 a 26.

Il Tabellino delle Arpìe: Masson (p) 1, Bernabei, Notarianni, Coppola 6, Tarbuch, Losio 6, Basolu, Cozzi 2, Pugliara, Gorbatsjova 2, Raicevic, Manojlovic 4, Benincasa, Iacovello (p), Ekoh 10, Ramazzotti (p).