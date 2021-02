Aggiornamento Coronavirus, nove decessi in più nel trapanese. I dati di oggi

23/02/2021 15:49:00

nove decessi in più nel trapanese. I dati di oggi

Si registrano, purtroppo, 9 decessi in più dovuti al Coronavirus in provincia di Trapani. Sono 234 in totale i morti dall’inizio della pandemia nel trapanese.

E sono 760, invece, gli attuali positivi, secondo i dati aggiornati ad oggi martedì 23 febbraio 2021, ieri erano 811. In provincia aumenta ancora il numero dei guariti, sono 9683, ieri erano 9362.

Stabile il numero dei ricoverati. Sono 46 i pazienti negli ospedali della provincia e di questi 3 in terapia intensiva e 43 nei reparti ordinari. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 257 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 214.

Tra le città con più contagi, Trapani ha 167 positivi (ieri erano 185), segue Castelvetrano con 133 (ieri erano 130) e infine Marsala con 118 (ieri erano 128).

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 78, Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 2; Campobello di Mazara 65 (109); Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 133 (ieri erano 130); Custonaci 23; Erice 61; Favignana 1; Gibellina 1; Marsala 118 (ieri erano 118); Mazara 51 (venerdì erano 93); Paceco 19; Pantelleria 1; Partanna 2; Petrosino 9; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 0, San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 4; Trapani 167 (ieri erano 185); Valderice 8; Vita 3.