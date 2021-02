Marsala. Gli incontri al Comune: da MareVivo al Rotary. Donate altre mascherine

26/02/2021 00:40:00

Una serie di incontri al Comune di Marsala con aziende e associazioni.

Il responsabile per la Sicilia dell'Associazione ambientalista “Marevivo”, Fabio Galluzzo si è visto in Municipio con gli assessori Oreste Alagna (Turismo) e Michele Gandolfo (Sport), ai quali il delegato regionale ha presentato l'iniziativa “Scuole Plastic Free”, volta a sensibilizzare le nuove generazioni su rispetto e tutela dell'ecosistema marino.

In più, gli studenti saranno coinvolti in una sorta di “adozione” di tratti di spiagge e costa, al fine di tenerli puliti e svolgervi azioni di sensibilizzazione.“Partendo dalla riduzione, meglio dell'eliminazione, della plastica monouso è possibile ridurre il relativo inquinamento, sottolinea Galluzzo. Mi fa piacere che questa iniziativa possa trovare anche la condivisione dell'Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo”. Dal canto loro, gli assessori Alagna e Gandolfo, nell'apprezzare le finalità cui si ispira l'Associazione “Marevivo”, hanno proposto il mese di Aprile quale periodo in cui realizzare l'intervento a Marsala, affermando che “oltre alle Scuole del territorio, intendiamo coinvolgere gli operatori turistici e le associazioni sportive, tenuto conto che il decoro della città è una delle priorità per questa Amministrazione comunale”. Nel corso di un ulteriore incontro con il delegato di “Marevivo” saranno definiti i dettagli dell'iniziativa ambientalista.

Anniversario Rotary – Per il 116esimo anniversario della fondazione del Rotary Club è stato esposto per l’intera giornata il vessillo al Palazzo di Città.

Ad accogliere la rappresentanza del Rotary, composta dal Presidente Giuseppe Abbate, dal Presidente incoming Daniele Pizzo e dall’istruttore di Club e Delegato per la Rotary Foundation, Lorenzo Sammartano, al Palazzo municipale è stato l’Assessore alle Attività produttive del Comune, Oreste Alagna che si è congratulato con i rappresentanti del Club service lilybetano per le iniziative di carattere sociale che portano avanti fra le quali spicca quella di incentivare la presenza di defibrillatori nel territorio per rendere Marsala città sempre più cardio protetta.

Il Rotary, un’organizzazione con radici nella comunità locale, connette 1,2 milioni di soci per formare un’associazione con uno scopo comune. Tutto è cominciato dalla lungimirante visione di Paul Harris. Questo avvocato di Chicago ha creato il Rotary Club di Chicago il 23 febbraio 1905 per consentire a professionisti di vari settori di incontrarsi per scambiare idee, instaurare amicizie significative e durature e contraccambiare la loro comunità.

Il nome Rotary deriva dalla consuetudine iniziale di riunirsi a rotazione presso gli uffici dei soci e di ruotare le cariche sociali annualmente.

Oggi i Rotariani di tutto il mondo, mantenendo i contatti di persona e online, collaborano per risolvere alcuni dei problemi più pressanti per l'umanità.



Azienda dona mascherine al Comune - Trecento mascherine in tnt sono state donate al Comune di Marsala dalla Piccione Arredi Tessili, azienda leader in provincia di Trapani nel settore dei tendaggi, tessuti e complementi d’arredo.

I dispositivi di protezione, di colore nero e con il logo serigrafato del Comune di Marsala (non sono in vendita), sono stati consegnati al sindaco Massimo Grillo dai fratelli Giuseppe e Vincenzo, titolari dell’azienda, che hanno voluto compiere ancora una volta un gesto di solidarietà: già lo scorso anno, infatti, in piena emergenza, si erano messi a disposizione del territorio donando sia mascherine che stoffe a sarte amatoriali in grado di poter cucire i dispositivi di protezione, introvabili nei primi mesi di pandemia.

“Questa volta, però, nel nostro gesto c’è una maggiore consapevolezza dell’importanza di avere a disposizione una mascherina, perché sappiamo cosa vuol dire avere il covid 19, contro il quale, per cinquanta giorni, abbiamo dovuto combattere – sottolineano Vincenzo e Giuseppe. Siamo stati fortunati ad essere asintomatici, ma è stata un’esperienza terribile, siamo stati costretti a stare a casa senza poter lavorare ”.

Il primo cittadino si è intrattenuto con i fratelli Piccione per un confronto sulle difficoltà che gli imprenditori stanno vivendo in questo particolare momento, sopratutto alla guida di aziende a conduzione familiare. “Un gesto che invita al senso di responsabilità - dichiara il sindaco Grillo. Ciò perché i protagonisti sono due giovani che hanno sperimentato cosa vuol dire essere contagiati e che ora, comunque, sono pronti a ripartire con entusiasmo e determinazione”.