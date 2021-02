Arrestato uno spacciatore di marijuana ad Alcamo

26/02/2021 11:22:00

Uno spacciatore di marijuana è stato arrestato dai Carabinieri ad Alcamo. Un arresto che segue quello di qualche giorno fa, quando in un'operazione antidroga tra Alcamo e Partinico sono state arrestate cinque persone.

A finire in manette, adesso, è C.I., cl. 98, alcamese con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fini di spaccio.



In particolare, il 23enne che si trovava in una piazza nei pressi del centro storico di Alcamo, è stato sottoposto ad una perquisizione personale da parte del personale operante durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio.



Il rinvenimento di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e la somma contante di 70 euro, hanno indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo nei confronti dell’uomo con l’esecuzione di una successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori 25 grammi della stessa sostanza stupefacente nonché materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, tutto immediatamente sequestrato.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.

Nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trapani, ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri sottoponendo l’uomo alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.