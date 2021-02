Furto, maltrattamenti, droga. Arresti e denunce a Marsala, Petrosino e Pantelleria

27/02/2021 12:19:00

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Petrosino mentre caricava nel portabagagli dell'auto una bicicletta da bambina, appena rubata nel garage di un'abitazione. A Strasatti gli uomini dell'Arma hanno denunciato un uomo per furto di energia elettrica, e hanno arrestato un uomo di 65 anni che deve scontare una pena detentiva superiore a due anni per maltrattamenti nei confronti della moglie.

Nel quartiere di Amabilina, invece, hanno denunciato un giovane di 27 anni, segnalato da diversi cittadini per molestie e richieste di denaro, sorpreso mentre rompeva la vetrata di un supermercato, mentre un giovane di 18 anni è stato fermato alla guida di un'auto senza avere mai conseguito la patente. E sempre ad Amabilina grazie al fiuto del cane “Mike” sono stati trovati 50 grammi di marijuana nascosta nel porticato di un palazzo.

A Pantelleria, invece, nonostante le disposizioni anti-covid, hanno sanzionato il titolare di un bar che serviva i clienti oltre l'orario consentito. Sono questi gli esiti di un'operazione straordinaria di controllo del territorio da parte dei carabinieri a Marsala, Petrosino e Pantelleria. Qui i dettagli nel comunicato dei militari:

Con l’avvicinarsi del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo, hanno organizzato un vasto controllo straordinario del territorio nei comuni di Marsala e Petrosino.

Proprio a Petrosino, sul far della sera, un uomo di 45 anni, dedito a numerosi furti in zona, è stato osservato dai Carabinieri mentre scavalcava il cancello di un’abitazione. I militari, appiattatisi tra le sterpaglie, hanno notato il ladro forzare il garage della casa, prelevare in tutta fretta una bicicletta rosa da bambina e cercare di caricarla nel portabagagli della sua auto. A quel punto, i Carabinieri sono balzati dinanzi all’uomo, traendolo in arresto per furto aggravato. La bici è stata riconsegnata al papà della bimba di soli 5 anni.



In contrada Strasatti a Marsala un’altra pattuglia dei Carabinieri, nel notare alcuni fili della corrente allacciati grossolanamente, hanno verificato che era stato manomesso un contatore e che l’uomo individuato quale responsabile e quindi denunciato, sottraeva da anni energia elettrica abusivamente.



Nel comune di Marsala, i militari dell’Arma hanno arrestato un pregiudicato di 65 anni che dovrà scontare una pena superiore a due anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie mentre, nel corso dei posti di controllo effettuati nel quartiere popolare di contrada Amabilina, i Carabinieri hanno denunciato altre due persone: un ragazzo di 27 anni, da tempo segnalato dai cittadini del posto per numerose molestie e richieste di denaro, è stato sorpreso nell’atto di infrangere la vetrata d’ingresso di un supermercato per motivi non meglio precisati, mentre un ragazzo di appena 18 anni è stato multato e denunciato perché sorpreso alla guida di una autovettura senza avere conseguito la patente di guida.



L’unità cinofila, il pastore tedesco “Mike”, si è reso protagonista sempre ad Amabilina, dove ha annusato la presenza di sostanza stupefacente abilmente occultata nel porticato di un palazzo, probabilmente usato per lo spaccio al dettaglio. Qui i Carabinieri hanno, infatti, sequestrato oltre 50 grammi di marijuana già confezionata in dosi singole, pronte ad essere vendute. Le indagini chiariranno chi ne aveva la disponibilità.



Inoltre, nonostante le attività eseguite a seguito dei numerosi sbarchi di migranti sull’isola di Pantelleria, i Carabinieri non hanno potuto esimersi dal sanzionare con la chiusura provvisoria un bar nel centro urbano, visto che il titolare, nonostante l’orario non consentito, serviva snack e bibite a vari clienti in violazione delle vigenti norme di contenimento dell’emergenza sanitaria.

I controlli dei militari dell’Arma, concentrati soprattutto nelle zone popolari dei comuni di Marsala e Petrosino, hanno portato quindi all’arresto di 2 persone in flagranza di reato ed alla denuncia di altre 3, oltre che al sequestro di droga pronta a essere immessa nel mercato.