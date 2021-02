Marsala, ancora confusione e ressa all'ospedale per il vaccino 

27/02/2021 16:30:00

Che vergogna. Non sono bastate le lamentele dei primi giorni. Non sono bastati i Carabinieri che, insieme alla polizia e ai vigili sono dovuti intervenire per portare la calma.

Continua ancora la ressa e la confusione all'ospedale di Marsala per la vaccinazione Covid-19. Una situazione incredibile, una disorganizzazione che la dice lunga su quello che ancora dovremo vedere quando la vaccinazione di massa sarà effettiva a tutti gli effetti. Alle 16 all'ospedale di Marsala ci sono anziani, insegnanti, medici (per il richiamo). Tutti prenotati, ma nella confusione più totale, come dimostrano le diverse immagini che arrivano alla nostra redazione.

Nessuna distanza, attesa interminabile. "Roba da denuncia - ci scrive un lettore - perché non è normale che l'Asp non riesca a gestire la vaccinazione".

"Gli sportelli sono vuoti e nessuno ci chiama" ci racconta in diretta un altro lettore.