Marsala, la giunta approva il Piano Opere Pubbliche

27/02/2021 12:35:00

La giunta comunale di Marsala ha redatto e approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2021/2023 e l’annuale 2021 nonché il piano biennale servizi e forniture 2021-2022. Si tratta di un atto preliminare all’approvazione del Bilancio di Previsione. Adesso questo schema verrà inviato al Consiglio comunale perché lo esamini e dia il via libera definitivo all’esecutività.

Ai primi punti del programma annuale delle Opere Pubbliche – secondo la proposta al Consiglio formulata dall’Amministrazione Grillo - figurano oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi, dei serbatoi idrici di contrada Sinubio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione edile e non degli edifici scolastici di pertinenza comunale e degli impianti sportivi. Ma gli interventi più specifici riguardano le opere per la messa in sicurezza del Porto, la realizzazione di 5 isole ecologiche interrate per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la riqualificazione della via Scipione l’Africano.



Nel piano Triennale, invece, vengono proposti tra gli altri interventi, il miglioramento della via viabilità sulla Sp21 in collegamento con la Pista ciclabile, alcune opere di Agenda Urbana e il Centro intermodale con l’ex ferrovie dello Stato.



Nel piano servizi e forniture 2021-2022 figurano, fra le voci più significative, l’acquisto di altri autobus elettrici, di sistemi per la implementazione della digitalizzazione del Comune, l’ampliamento della video sorveglianza e il Parco giochi per bambini sul Lungomare (infrastrutture sociali).

“Nel nostro programma – conclude il Sindaco Massimo Grillo – desideriamo anche valorizzare gli ingressi storici della nostra Città: piazza Garibaldi, Porta nuova e Porticella. E in questo senso abbiamo già iniziato a lavorare.”

Come rappresentato lo schema triennale delle opere Pubbliche passa adesso all’attenzione del consiglio comunale.